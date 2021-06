Variante Delta Italia, bollettino Covid Protezione Civile 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai di Variante Delta fa paura, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Ildi oggi, 272021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dallae dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai difa paura, l'...

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - lilith975 : RT @VittorioBanti: Come mai non si dice chiaro e tondo che la cosiddetta *Variante Delta* è la conseguenza diretta di una irresponsabile va… - Potemkin959 : Il covid si sta spegnendo da solo Dicono che è per il vaccino ma poi scoprono che arriva la variante Delta??ovviamen… -