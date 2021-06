Variante Delta Italia, bollettino Covid Protezione Civile 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai di Variante Delta fa paura, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Ildi oggi, 272021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dallae dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai difa paura, l'...

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - RistagnoAnna : RT @GiovaQuez: La variante Delta potrebbe esser passata dal 4,2% di maggio al 20-25% a giugno. Il 70% della popolazione non è vaccinato o l… - SandroBonomi2 : RT @danielebanfi83: 1) La #VarianteDelta è più contagiosa. 2) I nuovi casi riguardano prevalentemente i giovani non vaccinati. Essendo meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta, in Romagna scoperta una nuova mutazione: 'Cauti anche i vaccinati' Anche la Cina deve fare i conti con la variante Delta che ora preoccupa il mondo. 'Ha una carica virale molto alta e un breve periodo di incubazione che la rende due volte più contagiosa del Covid - ...

Variante Delta corre, 850 studenti infettati a Maiorca Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa nel Paese. "...

Focolai variante Delta: dove sono in Italia? Le regioni colpite IL GIORNO Italia zona bianca, via le mascherine all'aperto Per quanto riguarda la variante Delta che sta galoppando anche in Italia arrivando al 16,8% dei casi, Speranza ha detto che "nei prossimi giorni avremo i risultati di un'analisi che sta facendo l'Iss ...

Variante Delta Italia, bollettino Covid Protezione Civile 27 giugno (Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai di variante Delta fa ...

