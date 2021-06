Variante Delta, a Sydney 30 nuovi casi nonostante il lockdown: 'Destinati ad aumentare' (Di domenica 27 giugno 2021) Lo Stato australiano del Nuovo Galles del Sud (Ngs) ha registrato 30 nuovi casi di coronavirus nel secondo giorno del nuovo lockdown di due settimane della capitale Sydney : lo riporta la Bbc. Il ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Lo Stato australiano del Nuovo Galles del Sud (Ngs) ha registrato 30di coronavirus nel secondo giorno del nuovodi due settimane della capitale: lo riporta la Bbc. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta, a Sydney 30 nuovi casi nonostante il lockdown: 'Destinati ad aumentare' Il bilancio delle infezioni provocate della variante Delta del virus sale così a 110 , ma la premier dello Stato, Gladys Berejiklian, è convinta che i casi aumenteranno ulteriormente nei prossimi ...

Stop mascherine all'aperto, Brusaferro: "Se contagi risalgono costretti a rimetterle" Il presidente dell'Iss: "I contagi in italia decrescono, ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo" Via le mascherine all'aperto da lunedì 28 giugno se non ci sono assembramenti. Ma "se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle". Ad affermarlo, in un'intervista ...

Variante Delta, Italia vigila: nel mondo allarme da Gb a Russia Adnkronos Vittoria sofferta ai tempi supplementari La variante Delta corre "Decisive le due dosi" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Le cose da fare quando toglieremo le mascherine all'aperto Anche i contesti outdoor non risolvono magicamente ogni pericolo: distanza, igiene e buon senso, protezione sempre in tasca e nulla cambia al chiuso e anche all'aperto per il personale di bar e ristor ...

