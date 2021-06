Vanessa Ferrari | una guerriera di resilienza che ha fermato il tempo E alle Olimpiadi…

(Di domenica 27 giugno 2021) Nell’ultimo anno e mezzo, travolto dall’ondata pandemica, si è parlato tanto di. Semplicemente, si fa per dire, la capacità di una persona di superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Era un vocabolo non così in voga fino a pocofa e che calza a pennello con la situazione che stiamo vivendo. Una parola di grande impatto cheha voluto fare sua e che, a onore del vero, le era propria anche prima dell’emergenza sanitaria. La bresciana è l’incarnazione vivente di questo termine, ne è l’espressione perfetta: si è sempre rialzata da infortuni, problemi, delusioni agonistiche. Per ...

... la 22enne di Montevarchi è stata sconfitta nel duello diretto dall'altra atleta italiana. Sarà lei ad andare alla Olimpiadi per la quarta volta consecutiva. Dopo anni di preparazione ...lo scrive, ma è come se lo urlasse. La farfalla di Orzinuovi vola a Tokyo. Sarà la sua quarta Olimpiade , un record per la ginnastica. Infinita è l'unico aggettivo che viene in mente ...Nell'ultimo anno e mezzo, travolto dall'ondata pandemica, si è parlato tanto di resilienza. Semplicemente, si fa per dire, la capacità di una persona di superare un evento traumatico o un periodo di d ...