Vanessa Ferrari | la quarta Olimpiade della ginnasta infinita

(Di domenica 27 giugno 2021) «Ci ho creduto, ho lavorato senza sosta e finalmente, con uno straordinario 14.266 salgo sul primo gradino del podio che vale il pass per TOKYOOOO.? All’inizio di questo cammino avevo promesso che vi avrei fatto sognare e vi dico solo che il grande sogno continua, andiamo a scrivere un’altra pagina di storia!». Vanessa Ferrari lo scrive, ma è come se lo urlasse. La farfalla di Orzinuovi vola a Tokyo. Sarà la sua quarta Olimpiade, un record per la ginnastica.

E sono quattro. La certezza è che Vanessa Ferrari andrà all'Olimpiade di Tokyo, la sua quarta appunto, e che - come un'altra grande, Federica Pellegrini - si è conquistata il pass sul campo, senza nessun favore per la straordinaria carriera. Vanessa Ferrari vola a Tokyo. Sarà la sua quarta Olimpiade, un primato nella storia della federginnastica azzurra. La leonessa di Brescia stacca, infatti, l'ex compagna della Brixia Monica Bergamelli. Vanessa Ferrari è diventata la ginnasta italiana più presente alle Olimpiadi.