Valentino Rossi: 'La caduta? Ho perso l'anteriore, ma non abbiamo capito che cosa è successo' (Di domenica 27 giugno 2021) Grandi aspettative al GP di Olanda sulle prestazioni di Rossi. Dopo essersi guadagnato la 12esima casella in griglia e aver confermato un ottimo passo nel warm - up, le speranze di vedere un Dottore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 giugno 2021) Grandi aspettative al GP di Olanda sulle prestazioni di. Dopo essersi guadagnato la 12esima casella in griglia e aver confermato un ottimo passo nel warm - up, le speranze di vedere un Dottore ...

