Vacanze e Covid-19, gli esperti avvertono: “Partire dopo la seconda dose di vaccino”. Maiorca, contagiati in 700 (Di domenica 27 giugno 2021) Preoccupazioni avvolgono l’estate, soprattuto per l’emergere della variante Delta. Con le persone in viaggio o pronte a Partire per le Vacanze, gli esperti lanciano l’allarme e invitano a farlo in sicurezza, in particolare dopo la seconda dose di vaccino, che assicura una copertura maggiore contro il Covid-19. Avvertimenti che non cadono nel vuoto, ma che in alcuni casi arrivano in ritardo, come dimostra il maxi-contagio a Palma di Maiorca, dove almeno 700 persone sono risultate positive dopo feste in piscina e gite in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) Preoccupazioni avvolgono l’estate, soprattuto per l’emergere della variante Delta. Con le persone in viaggio o pronte aper le, glilanciano l’allarme e invitano a farlo in sicurezza, in particolareladi, che assicura una copertura maggiore contro il-19. Avvertimenti che non cadono nel vuoto, ma che in alcuni casi arrivano in ritardo, come dimostra il maxi-contagio a Palma di, dove almeno 700 persone sono risultate positivefeste in piscina e gite in ...

