Ustica | Verini | ' governo chieda ultimo atto lealtà alleati per chiudere vicenda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu (Adnkronos) - “Cara Daria, in questa giornata voglio abbracciare te e tutti i familiari dell'Associazione che da anni si batte con coraggio e tenacia per l'affermazione piena della verità sulla strage di”. È quanto scrive Walter, parlamentare e tesoriere del Pd, in una lettera a Daria Bonfietti, presidente dell'associazione parenti delle vittime della strage di. "Le parole del Presidente della Repubblica, dei vertici delle istituzioni, di tante personalità confermano come interesse del Paese sia esattamente questo:definitivamente una storia fatta di depistaggi, manomissioni, ...