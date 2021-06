Ustica, Mattarella: "Impegno per una più completa ricostruzione fatti" (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) - "La Repubblica sente come dovere inderogabile la permanente espressione della solidarietà e l'Impegno per una più completa ricostruzione dei fatti". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del 41° anniversario della strage di Ustica. "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica - ha aggiunto il Capo dello Stato - è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) - "La Repubblica sente come dovere inderogabile la permanente espressione della solidarietà e l'per una piùdei". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione in occasione del 41° anniversario della strage di. "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di- ha aggiunto il Capo dello Stato - è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro ...

