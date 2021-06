Ustica, le verità nascoste di una strage (Di domenica 27 giugno 2021) L’appuntamento di oggi con il Metropolitan Today è dedicato oggi alla strage di Ustica. Erano le ore 20.59 del 27 giugno 1980 quando nei cieli italiani si consumava una delle stragi più dolorose del nostro paese. A quell’ora il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870, scomparve dagli schermi del radar del centro di controllo aereo di Roma. Il volo IH870 partito dall’aeroporto “Marconi” di Bologna in ritardo era atteso allo scalo siciliano di Punta Raisi. Il volo procedeva regolarmente a una quota di circa 7.500 metri senza irregolarità segnalate dal pilota. Alle 21.21 il centro di Marsala avvertì il centro operazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) L’appuntamento di oggi con il Metropolitan Today è dedicato oggi alladi. Erano le ore 20.59 del 27 giugno 1980 quando nei cieli italiani si consumava una delle stragi più dolorose del nostro paese. A quell’ora il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870, scomparve dagli schermi del radar del centro di controllo aereo di Roma. Il volo IH870 partito dall’aeroporto “Marconi” di Bologna in ritardo era atteso allo scalo siciliano di Punta Raisi. Il volo procedeva regolarmente a una quota di circa 7.500 metri senza irregolarità segnalate dal pilota. Alle 21.21 il centro di Marsala avvertì il centro operazioni ...

Advertising

Acclavio : #DomenicaConMe 27 giugno 1980 Il dc9 Italia 870 precipita al largo di Ustica senza nessun allarme o sos lanciato pr… - Lexugualepertu1 : #Articoli #Segretiitaliani Bologna-Palermo per Ustica. Nel 41° anniversario della strage si rinnova l’appello per l… - AgenziaASI : Ustica, Mollicone (Intergruppo 'La Verità Oltre Il Segreto'): 'Bene Nordio, trovare verità storica e giudiziaria.… - luigiperollo : @diocesipa STRAGE DI USTICA Il dovere della preghiera per le 81 vittime, il dovere di continuare a chiedere verità. - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 41 anni dalla strage di Ustica, una delle pagine più oscure del nostro Paese. Col Dc-9 inabissatosi nel Tirreno morirono 81 per… -