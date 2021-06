Usa, Trump torna all'attacco: "Elezioni truccate, ci riprenderemo l'America" (Di domenica 27 giugno 2021) "Questa è stata la truffa del secolo e il crimine del secolo" ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti Leggi su rainews (Di domenica 27 giugno 2021) "Questa è stata la truffa del secolo e il crimine del secolo" ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale l'attesa per il comizio di Trump, il primo post-presidenza #ANSA - Agenzia_Ansa : Usa, primo comizio di Trump da ex presidente: 'Il Covid è stato usato per rubare le elezioni, ma nel 2022 ci ripren… - PieyedP : @alexbintqaboos1 @PPathole @elonmusk Sei sbagliato. Lui è un ladro in gran forma. La sua azienda non è un produttor… - Luanastretti1 : RT @sabrina__sf: E siccome non succede mai nulla, adesso anche i servi del regime parlano di Trump. USA, Trump: 'Voglio salvare la democra… - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Usa, Trump attacca Biden: “È una catastrofe, manda il Paese in rovina” -