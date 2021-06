Usa, ruba un'auto di lusso e la rivende per 7,6 milioni di dollari: arrestato dopo 20 anni a Genova (Di domenica 27 giugno 2021) Un colpo quasi perfetto quello messo a segno da un 65enne nato negli Stati Uniti ma residente in Svizzera. Nel 2001, l'uomo riuscì a trafugare da un'officina di Milwaukee, nel Wisconsin, una Talbot ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Un colpo quasi perfetto quello messo a segno da un 65enne nato negli Stati Uniti ma residente in Svizzera. Nel 2001, l'uomo riuscì a trafugare da un'officina di Milwaukee, nel Wisconsin, una Talbot ...

Radio1Rai : ??Nel 2001 negli USA ruba una rara #Talbot Lago T150CSS #Teadrop Coupè del '38 e la smonta. Nel 2005 ne falsifica i… - gianpaolodabove : Che colpo! Ruba auto negli Usa, la vende a 7,6 milioni. Arrestato a Genova - sumaistu47 : Indovinate chi ha rubato anche il #gabibbo da una mascotte di una Uni Usa... Ebbene sì: il ladro #ricci. Quello che… - DiegoNatoli2 : RT @deboramau: Gli intrallazzi della #Lega: in Russia chiedeva tangenti, in Italia ruba #49milioni, in USA si allea con l'ultra destra che… - linuxian_5s : @leadersdogma @CottarelliCPI Seeee...come no! Il #TAR del Lazio sentenzia di rivelare le fonti di #Report, fottendo… -