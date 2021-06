Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Peso 92 kg, la gente mi guarda ed io rido” (Di domenica 27 giugno 2021) sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo l’episodio di body shaming subito: “Peso 92 kg e la gente si gira a guardarmi”. Anna Munafò è stata una delle troniste più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Al termine del suo percorso sul trono scelse Emanuele Trimarchi. Una breve frequentazione finita dopo poche settimane L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 27 giugno 2021)didopo l’episodio di body shaming subito: “92 kg e lasi gira armi”. Anna Munafò è stata una delle troniste più amate dal pubblico di. Al termine del suo percorso sul trono scelse Emanuele Trimarchi. Una breve frequentazione finita dopo poche settimane L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

