Unomattina Estate, Barbara Capponi annuncia un’importante novità (Di domenica 27 giugno 2021) A poche ore dall’inizio di Unomattina Estate, la conduttrice Barbara Capponi fa alcune rivelazioni sul programma, spiegando una novità e lasciando quindi intendere il destino del co-conduttore Gianmarco Sicuro. Manca ormai pochissimo per l’inizio di Unomattina Estate, che terrà compagnia agli italiani a partire dalle ore 7:10. L’orario mattutino non sarà un problema per Barbara L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 giugno 2021) A poche ore dall’inizio di, la conduttricefa alcune rivelazioni sul programma, spiegando unae lasciando quindi intendere il destino del co-conduttore Gianmarco Sicuro. Manca ormai pochissimo per l’inizio di, che terrà compagnia agli italiani a partire dalle ore 7:10. L’orario mattutino non sarà un problema perL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SerieTvserie : Giammarco Sicuro: “Per Unomattina Estate rinuncio alle Olimpiadi di Tokyo. Il futuro? Mi vedo ancora come inviato” - tvblogit : Giammarco Sicuro: “Per Unomattina Estate rinuncio alle Olimpiadi di Tokyo. Il futuro? Mi vedo ancora come inviato” - zazoomblog : Unomattina estate: Giammarco Sicuro ha il Covid dubbi sulla sua presenza in studio - #Unomattina #estate:… - fabiofabbretti : #UnomattinaEstate, il conduttore Giammarco Sicuro positivo al Covid - bellicapelli15 : Giammarco Sicuro positivo al covid, a rischio il suo debutto da conduttore a Unomattina estate… -