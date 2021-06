Una Vita, anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: Marcia tenta l’impossibile (Di domenica 27 giugno 2021) anticipazioni sui nuovi episodi della soap Una Vita, dal 27 giugno al 3 luglio, in onda su Canale 5 dalle 14.10 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Il matrimonio tra Genoveva e Felipe Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori dell’amata soap spagnola Una Vita, in onda tutti i giorni in daytime su Canale 5. Gli episodi in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021 affronteranno diversi temi delle scorse settimane. Ma andiamo con ordine. Felipe è pronto a sposarsi con Genoveva, anche se l’avvocato ha ancora tanti dubbi su questo grande passo,. ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)sui nuovi episodi della soap Una, dal 27al 3, in onda su Canale 5 dalle 14.10 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Il matrimonio tra Genoveva e Felipe Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori dell’amata soap spagnola Una, in onda tutti i giorni in daytime su Canale 5. Gli episodi in onda da domenica 27a sabato 32021 affronteranno diversi temi delle scorse settimane. Ma andiamo con ordine. Felipe è pronto a sposarsi con Genoveva, anche se l’avvocato ha ancora tanti dubbi su questo grande passo,. ...

Advertising

Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - emergency_ong : Per Italia e UE, #Libia continua a essere 'partner strategico' e “porto sicuro”. Per noi, di “sicuro” ci sono solo… - matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - francescapapa7 : RT @Antonio79B: 'Mi ricordai di una farfalla che era entrata [...] una notte, [...]. Aveva visto la luce della lampada accesa. Quell'unica… - frara96 : @buckyvoice ???? ma guarda che pure io era una vita che non guardavo una partita, con tanto trasporto soprattutto. Da… -