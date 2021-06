Una vita anticipazioni: chi ha denunciato Maite? (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il doppio appuntamento con Una vita che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, la soap spagnola torna in onda il 28 giugno 2021 con una nuova puntata. E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto che Maite è stata arrestata. Camino ha continuato a credere che fosse stata Felicia a denunciare la donna ma si sbaglia. Ha chiesto aiuto a Liberto ma non ha potuto incontrare l’artista. Nel frattempo Marcia si è ripresa e Santiago per l’ennesima volta le ha chiesto di perdonarlo. Marcia non è arrivata in tempo per cui Felipe e Genoveva adesso sono marito e moglie e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il doppio appuntamento con Unache andrà in onda nel pomeriggio di oggi, la soap spagnola torna in onda il 28 giugno 2021 con una nuova puntata. E non potevano mancare le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto cheè stata arrestata. Camino ha continuato a credere che fosse stata Felicia a denunciare la donna ma si sbaglia. Ha chiesto aiuto a Liberto ma non ha potuto incontrare l’artista. Nel frattempo Marcia si è ripresa e Santiago per l’ennesima volta le ha chiesto di perdonarlo. Marcia non è arrivata in tempo per cui Felipe e Genoveva adesso sono marito e moglie e ...

Advertising

Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - emergency_ong : Per Italia e UE, #Libia continua a essere 'partner strategico' e “porto sicuro”. Per noi, di “sicuro” ci sono solo… - matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - Fletcher_Lynd : @perelaa guardava perfetto in camera, passando fluentemente dall’una all’altra in una frazione di secondo quando st… - nat6913815295 : X@me da mandare a fanculo entrambi stufo di sentire le loro minkiate è da una vita che rompono -