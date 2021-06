Una Vita, anticipazioni 28 giugno: Liberto accetta di aiutare Maite (Di domenica 27 giugno 2021) Una Vita, anticipazioni 28 giugno: la puntata di domani si concentrerà sul dramma di Maite, che è stata arrestata, e naturalmente su quello della sua amata Camino. Camino si rivolge a Liberto per incontrare Maite, ma qualcosa va storto Camino è distrutta per l’arresto di Maite. Chiede a Liberto di aiutarla ad incontrarla in carcere, lui accetta, ma entrambi non riescono nell’intento. Una Vita, anticipazioni 28 giugno: Liberto ingaggia un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 giugno 2021) Una28: la puntata di domani si concentrerà sul dramma di, che è stata arrestata, e naturalmente su quello della sua amata Camino. Camino si rivolge aper incontrare, ma qualcosa va storto Camino è distrutta per l’arresto di. Chiede adi aiutarla ad incontrarla in carcere, lui, ma entrambi non riescono nell’intento. Una28ingaggia un ...

