Una buona educazione sessuale può prevenire i casi di stupro. Sempre meglio che ‘buttiamo via la chiave’ (Di domenica 27 giugno 2021) In questi ultimi mesi diversi episodi di stupro sono balzati sulla cronaca dei giornali. Ho una certa ritrosia a parlarne perché ho il timore che, come accade per il suicidio, l’esposizione mediatica possa incentivare questi comportamenti, invece che scoraggiarli. Sappiamo da diverse ricerche internazionali che, se si parla sui giornali, sui libri o si offre risalto nella cronaca a casi di suicidio, nelle settimane immediatamente successive se ne determinano altri, a volte con ritmo impressionante. Nel caso dello stupro non mi risultano studi su eventuali effetti emulativi, ma la sensazione è che, lungi dallo scoraggiare tali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) In questi ultimi mesi diversi episodi disono balzati sulla cronaca dei giornali. Ho una certa ritrosia a parlarne perché ho il timore che, come accade per il suicidio, l’esposizione mediatica possa incentivare questi comportamenti, invece che scoraggiarli. Sappiamo da diverse ricerche internazionali che, se si parla sui giornali, sui libri o si offre risalto nella cronaca adi suicidio, nelle settimane immediatamente successive se ne determinano altri, a volte con ritmo impressionante. Nel caso dellonon mi risultano studi su eventuali effetti emulativi, ma la sensazione è che, lungi dallo scoraggiare tali ...

