Un bergamasco dietro il montaggio di grandi film da Disney a Netflix

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 27 giugno 2021) Paolo Buzzetti è specializzato nella produzione audiovisiva e nelcinematografico collabora con registi come Ridley Scott e Robert Eggers. Da Bergamo a Londra, il passo è stato breve per Paolo Buzzetti, che ha avuto grande successo nel settore della produzione audiovisiva e nelcinematografico, arrivando a collaborare con realtà come, ma anche con registi del calibro di Ridley Scott e Robert Eggers. «Nel 1997 mi sono diplomato al Sarpi e mi sono iscritto ad un corso di “Hard disk recording e tecnico del suono digitale”, che è stato fondamentale per avvicinarmi ai rudimenti dei software ...