Tutti pazzi a Reggio Calabria per la pizza 'Super Mario' dedicata a Draghi

AGI - Si chiama Egidio Montoli, è titolare del ristorante "Antico Casale" nella frazione Lazzaro di Reggio Calabria, ed è stato cinque volte campione del mondo di "pizza acrobatica". Come racconta lui stesso in un video, ha avuto l'dea di realizzare una pizza dedicata al premier Mario Draghi: l'ha chiamata pizza "Super Mario". Montoli ha realizzato l'omaggio al presidente del Consiglio utilizzando prodotti della tradizione calabrese, ma anche ingredienti gourmet: a base di mozzarella di bufala, basilico e pomodori ...

