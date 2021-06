Tuffi, Europei juniores 2021: Francesco Casalini di bronzo nella piattaforma Boys A. Italia a quota 11 medaglie (Di domenica 27 giugno 2021) Una bella chiusura per l’Italia dei Tuffi negli Europei juniores di Rijeka. La compagine tricolore ha terminato la sua avventura continentale con undici medaglie e oggi l’ultimo podio è stato conquistato da Francesco Casalini. Il diciottenne bergamasco ha ottenuto il bronzo dalla piattaforma Boys A, mettendo in mostra una buona rotazione condita da un un ottimo triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (72.00) e soprattutto da uno stratosferico doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, premiato dai ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Una bella chiusura per l’deineglidi Rijeka. La compagine tricolore ha terminato la sua avventura continentale con undicie oggi l’ultimo podio è stato conquistato da. Il diciottenne bergamasco ha ottenuto ildallaA, mettendo in mostra una buona rotazione condita da un un ottimo triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (72.00) e soprattutto da uno stratosferico doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, premiato dai ...

Advertising

NicolaMarconi : L’Italia chiude in bellezza i Campionati Europei giovanili di tuffi: Francesco Casalini è di bronzo dalla piattafor… - NicolaMarconi : Ultima giornata di gare per i Campionati Europei Giovanili di tuffi: questo pomeriggio vedremo 3 azzurri su 4 in fi… - NicolaMarconi : Penultimo giorno di gare per i Campionati Europei giovanili di tuffi e Matteo Santoro, Matteo Cafiero, Virginia Tib… - zazoomblog : Tuffi Europei juniores 2021: nessuna medaglia per l’Italia. Elettra Neroni ottava dal metro Girls A - #Tuffi… - NicolaMarconi : Purtroppo oggi nessuna medaglia per l’Italia agli Europei Giovanili di tuffi. Andiamo a vedere cosa è successo nell… -