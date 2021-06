Trump non si arrende. In Ohio il primo comizio da ex presidente. “Covid usato per rubare le elezioni, ma nel 2022 torneremo” (Di domenica 27 giugno 2021) Migliaia di persone ieri per Donald Trump, al suo primo comizio post-presidenza in Ohio. “Ci riprendiamo la Camera e il Senato nel 2022”. Afferma l’ex presidente americano definendo l’amministrazione Biden una “completa catastrofe”. “Sta distruggendo il nostro paese” ha aggiunto Trump riferendosi a Joe Biden. Ad accogliere l’ex presidente una marea di magliette e cappellini rossi Maga (Make America Great Again) e cartelli Save America. “Presto ci riprendiamo l’America. La crisi maggiore è quella del confine – ha aggiunto Trump -, insieme a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 giugno 2021) Migliaia di persone ieri per Donald, al suopost-presidenza in. “Ci riprendiamo la Camera e il Senato nel”. Afferma l’examericano definendo l’amministrazione Biden una “completa catastrofe”. “Sta distruggendo il nostro paese” ha aggiuntoriferendosi a Joe Biden. Ad accogliere l’exuna marea di magliette e cappellini rossi Maga (Make America Great Again) e cartelli Save America. “Presto ci riprendiamo l’America. La crisi maggiore è quella del confine – ha aggiunto-, insieme a ...

Advertising

zazoomblog : Trump non molla: “Hanno usato il Covid per rubarci le elezioni ci riprenderemo l’America” - #Trump #molla: #“Hanno… - _cinfuegos : @SecolodItalia1 l'unica cosa sicura è che trump finisce al manicomio. ma non glielo hanno detto che dopo l'endorsem… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Trump è tornato. Sleepy Biden e la ricca Kamala non stanno tranquilli: nel 2022 ci saranno in Usa le elezioni di medio… - vaneasimivrsa : RT @AndreaLompio53: Il cialtrone è tornato. Le bestie razziste che lo seguono non se ne erano mai andate. -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trump non