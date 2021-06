Trump non molla: “Hanno usato il Covid per rubarci le elezioni, ci riprenderemo l’America” (Di domenica 27 giugno 2021) New York, 27 giu – Donald Trump torna all’attacco: i democratici “Hanno usato il Covid” per cambiare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020, ma “presto ci riprenderemo l’America“. L’ex presidente non si arrende e anzi ribadisce: “Abbiamo vinto le elezioni due volte ed è possibile che dovremo vincerle una terza volta”. Trump in Ohio per il primo comizio post-presidenza Trump è proprio convinto che l’esito delle ultime presidenziali sia stato truccato e non cambia idea. Tanto che nel corso del suo primo comizio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) New York, 27 giu – Donaldtorna all’attacco: i democratici “il” per cambiare l’esito dellepresidenziali del 2020, ma “presto ci“. L’ex presidente non si arrende e anzi ribadisce: “Abbiamo vinto ledue volte ed è possibile che dovremo vincerle una terza volta”.in Ohio per il primo comizio post-presidenzaè proprio convinto che l’esito delle ultime presidenziali sia stato truccato e non cambia idea. Tanto che nel corso del suo primo comizio ...

