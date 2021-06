Trump lancia la sfida a Biden | ci riprendiamo la Camera e il Senato nel 2022

(Di domenica 27 giugno 2021) Grande ritorno in campo per Donald. Il presidente uscente ha tenuto il suo primo comizio post-presidenza in Ohio. “Cilae ilnel”. Questa ladel tycoon. Il leader repubblicano ha etichettato l’amministrazionecome una “completa catastrofe. Sta distruggendo il nostro paese”. Ad accogliereuna marea di magliette e cappellini rossi Maga e striscioni Save America. “ha smantellato la difesa al confine e innescato una marea di migranti” ha accusato Donald...

