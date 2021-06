Trump: Covid usato per rubare elezioni, primo discorso del tycoon dopo la sconfitta (Di domenica 27 giugno 2021) Io non voglio distruggere la democrazia, sto cercando di salvare la democrazia americana, afferma l'ex presidente Usa accusando i democratici di aver usato il Covid-19 per rubare le elezioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 giugno 2021) Io non voglio distruggere la democrazia, sto cercando di salvare la democrazia americana, afferma l'ex presidente Usa accusando i democratici di averil-19 perleL'articolo proviene da Firenze Post.

