Trump: 'Covid usato per rubare elezioni, ma nel 2022 torneremo' (Di domenica 27 giugno 2021) Migliaia di persone ieri per Donald Trump, al suo primo comizio post - presidenza in Ohio. "Ci riprendiamo la Camera e il Senato nel 2022". Afferma l'ex presidente americano definendo l'...

Agenzia_Ansa : Usa, primo comizio di Trump da ex presidente: 'Il Covid è stato usato per rubare le elezioni, ma nel 2022 ci ripren… - gustinicchi : RT @DSant65: Presidente #Trump: hanno usato il Covid per imbrogliare, hanno usato il Covid per truccare le elezioni e rubare le elezioni, h… - G_A_V_76 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, primo comizio di Trump da ex presidente: 'Il Covid è stato usato per rubare le elezioni, ma nel 2022 ci riprenderemo… - DSant65 : Presidente #Trump: hanno usato il Covid per imbrogliare, hanno usato il Covid per truccare le elezioni e rubare le… - CorriereQ : Trump: ‘Covid usato per rubare elezioni, ma nel 2022 torneremo’ -