Trump: "Covid usato per rubare elezioni, ma ci riprenderemo l'America" (Di domenica 27 giugno 2021) I democratici "hanno usato Covid" per cambiare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020. Ma "presto ci riprenderemo l'America. Abbiamo vinto le elezioni due volte ed è possibile che dovremo vincerle una terza volta". Ad affermarlo è l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del suo primo comizio Maga (Make America Great Again) post-presidenza in Ohio che ha riunito migliaia di persone in Ohio. L'occasione è la campagna a sostegno di Max Miller, un suo ex collaboratore alla Casa Bianca, che sta sfidando alle primarie Anthony Gonzalez, uno dei 10 ...

