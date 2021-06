Trump all’attacco: “Covid pretesto per rubare le elezioni, torneremo nel 2022” (Di domenica 27 giugno 2021) Ieri si è svolto il primo comizio di Donald Trump post presidenza Usa nello stato dell’Ohio. Il tycoon non le ha mandate a dire, attaccando l’amministrazione Biden definita una “catastrofe che sta distruggendo il Paese” e accusando i democratici di aver rubato le elezioni. “Hanno usato il Covid-19 per rubare le elezioni. Ci riprenderemo l’America. Siamo pronti a conquistare Camera e Senato nelle elezioni di metà mandato del 2022. La crisi maggiore è quella del confine. Biden ha smantellato la difesa al confine e innescato una marea di migranti. La mia amministrazione aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Ieri si è svolto il primo comizio di Donaldpost presidenza Usa nello stato dell’Ohio. Il tycoon non le ha mandate a dire, attaccando l’amministrazione Biden definita una “catastrofe che sta distruggendo il Paese” e accusando i democratici di aver rubato le. “Hanno usato il-19 perle. Ci riprenderemo l’America. Siamo pronti a conquistare Camera e Senato nelledi metà mandato del. La crisi maggiore è quella del confine. Biden ha smantellato la difesa al confine e innescato una marea di migranti. La mia amministrazione aveva ...

