Truffe online: scoperti gli autori di un phishing da oltre 12mila euro (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare hanno condotto un'attività investigativa prolungata e minuziosa, che ha permesso di identificare quattro persone responsabili di un phishing ai danni di un vietrese, a cui sono stati sottratti oltre 12mila euro. Si tratta della capoverdiana 40enne residente a Napoli M.L.C. , del 32enne P.V.F. di Giugliano in Campania, del 20enne di Qualiano C.G. e del 21enne napoletano R.A.M. I quattro, mediante una mail artefatta con cui si chiedeva di accedere con le proprie credenziali di conto corrente per risolvere un blocco, nonché una telefonata in ...

