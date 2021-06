Tragedia sui Sibillini: precipita col parapendio e muore (Di domenica 27 giugno 2021) ASCOLI - Una folata di vento, il parapendio che perde quota e si schianta. Così la gita fuoriporta che si trasforma in Tragedia. È accaduto ieri pomeriggio, alle 18, a Castelluccio di Norcia, la ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) ASCOLI - Una folata di vento, ilche perde quota e si schianta. Così la gita fuoriporta che si trasforma in. È accaduto ieri pomeriggio, alle 18, a Castelluccio di Norcia, la ...

Advertising

Marco61478392 : RT @ridi_chetipassa: Nel frattempo a #Roma bimba seduta sul davanzale con la mamma in casa in stato d'ebbrezza che dormiva. Il pronto int… - lore944 : RT @ridi_chetipassa: Nel frattempo a #Roma bimba seduta sul davanzale con la mamma in casa in stato d'ebbrezza che dormiva. Il pronto int… - LorenzoPalaia : Evidentemente Carlo Calenda è più vicino a Liberare Roma di quanto non voglia fare credere con i suoi attacchi al v… - LaNotiziaQuoti : NORCIA - Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità è morto sabato pomeriggio a Castelluccio dopo che… - BEPPESARNO : @alebarbano IL suo tuit ê da provinciale italiano. La tragedia del Mottarone era in prima pagina sui giornali a ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sui Tragedia sui Sibillini: precipita col parapendio e muore ASCOLI - Una folata di vento, il parapendio che perde quota e si schianta. Così la gita fuoriporta che si trasforma in tragedia. È accaduto ieri pomeriggio, alle 18, a Castelluccio di Norcia, la vittima dell'incidente è Gianni Cacciatori, un geometra di zona della provincia di Ascoli.

Femminicidio a Treviso: ipotesi di contatti online tra assassino e vittima ... Biscaro avrebbe deciso di uccidere Elisa almeno da martedì, il giorno prima della tragedia. Altri ... Biscaro, da parte sua, a febbraio ha dichiarato di aver tagliato ogni contatto sui social e i suoi ...

Tragedia sui Sibillini, precipita col parapendio: Gianni muore a 60 anni Il Messaggero Tragedia Mottarone: sindaco Stresa, 'Eitan fa grandi miglioramenti' Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra il sindaco di Stresa (Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le ...

Mantova, motoscafo prende fuoco sul lago inferiore: un ferito Sul lago inferiore di Mantova, un motoscafo con a bordo un 78enne ha preso fuoco. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

ASCOLI - Una folata di vento, il parapendio che perde quota e si schianta. Così la gita fuoriporta che si trasforma in. È accaduto ieri pomeriggio, alle 18, a Castelluccio di Norcia, la vittima dell'incidente è Gianni Cacciatori, un geometra di zona della provincia di Ascoli.... Biscaro avrebbe deciso di uccidere Elisa almeno da martedì, il giorno prima della. Altri ... Biscaro, da parte sua, a febbraio ha dichiarato di aver tagliato ogni contattosocial e i suoi ...Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra il sindaco di Stresa (Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le ...Sul lago inferiore di Mantova, un motoscafo con a bordo un 78enne ha preso fuoco. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.