Tragedia in montagna, donna milanese precipita davanti agli occhi del marito: morta a 56 anni (Di domenica 27 giugno 2021) Una escursionista ha perso la vita sabato sulla Grigna Meridionale (2.184 metri) meglio nota come Grignetta, una delle vette e mete alpinistiche più note della provincia di Lecco . La Tragedia sarebbe ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Una escursionista ha perso la vita sabato sulla Grigna Meridionale (2.184 metri) meglio nota come Grignetta, una delle vette e mete alpinistiche più note della provincia di Lecco . Lasarebbe ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tragedia in montagna, donna milanese precipita davanti agli occhi del marito: morta a 56 anni - leggoit : Tragedia in montagna, donna milanese precipita davanti agli occhi del marito: morta a 56 anni - RedazioneLaNews : #Milano Tragedia in montagna, donna precipita nel vuoto davanti agli occhi del marito: è morta - MilanoInForma : Tragedia in montagna, donna precipita nel vuoto davanti agli occhi del marito: è morta - piepol49 : Tragedia in montagna, donna precipita nel vuoto davanti agli occhi del marito: è morta -