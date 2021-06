Tour de France | vince van der Poel Nel nome del nonno

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 27 giugno 2021) A ricordare a tutti che in fondo è solo un uomo è stata la commozione. La voce che non era la solita, gli occhi di chi cercava di trattenere all’interno l’implodere dei sentimenti. Una faticaccia, molto più intensa di quella che aveva imposto ai suoi muscoli e ai suoi polmoni in bicicletta. Mathieu van derha provato a restare impassibile, come gli accade quando pedala. Non ce l’ha fatta. I suoi occhi non hanno potuto far nulla all’incedere delle lacrime, nella stessa maniera nella quale i suoi avversari pochi minuti prima non avevano potuto far nulla all’incedere delle sue ruote. Il pianto ha piegato il vincitore di giornata, il nuovo primattore del ...