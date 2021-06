Tour de France, Sonny Colbrelli: “Ci ho provato ma oggi Van der Poel è stato di un altro livello” (Di domenica 27 giugno 2021) Sonny Colbrelli ha provato a sorprendere tutti con un attacco sull’ultimo strappo del Mûr-de-Bretagne. Il neo campione italiano, però, non è riuscito a resistere alla replica devastante di Mathieu van der Poel che è poi giunto al traguardo in solitaria. L’azzurro con l’attacco nel finale ha perso la possibilità di giocarsi le sue possibilità in volata. Nonostante tutto, però, il ciclista della Bahrain – Victorious, ai microfoni di Eurosport, si è detto soddisfatto della sua prova anche se alla fine ha tagliato il traguardo in 27ma posizione. “Ho provato, ma Van der Poel era di un ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)haa sorprendere tutti con un attacco sull’ultimo strappo del Mûr-de-Bretagne. Il neo campione italiano, però, non è riuscito a resistere alla replica devastante di Mathieu van derche è poi giunto al traguardo in solitaria. L’azzurro con l’attacco nel finale ha perso la possibilità di giocarsi le sue possibilità in volata. Nonostante tutto, però, il ciclista della Bahrain – Victorious, ai microfoni di Eurosport, si è detto soddisfatto della sua prova anche se alla fine ha tagliato il traguardo in 27ma posizione. “Ho, ma Van derera di un ...

