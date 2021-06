Tour de France | capolavoro Van Der Poel | tappa e maglia

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 giugno 2021) Mathieu Van Dersi riscatta subito alde2021. Doppio numero straordinario per conquistare la secondae laGialla, sfilandola da un Julian Alaphilippe oggi decisamente meno brillante. Altra frazione (Perros Guirec-Mur de Bretagne 183.5 km) in stile classica del nord, in un percorso iniziale disegnato per Alaphilippe. Arrivo in circuito al Mur de Bretagne da scalare due volte con due chilometri al 7% di pendenza media.L`azione decisiva dell'olandese a 800 metri dalla fine, quando è andato a prendere Sonny Colbrelli e poco dopo lo ha staccato con un`azione devastante che gli ha ...