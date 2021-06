Tour de France 2021 | Van der Poel in giallo nel nome del nonno Pogacar-Roglic | è già duello

(Di domenica 27 giugno 2021) Ildeè ancora luogo di grandi firme nella seconda tappa, in cui l’arrivo sul Mur de Bretagne è teatro di un vero e proprio show di Mathieu Van der. Il feno olandese, dopo la delusione di 24 ore prima, si impone con uno scatto impressionante e vince in solitaria andando a prendersi anche la maglia gialla. Quella maglia sempre sognata ma mai conquistata dal grandissimo Raymond Poulidor,di Van derche all’arrivo non trattiene la commozione. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SECONDA TAPPA IL VIDEO DELL’ARRIVO DI VAN DERLE ...

Classifiche e risultatideDenunciata la spettatrice che ha provocato la maxi caduta: ma non si trova più 21 ORE FA - L Albo d oro del- La top 10 dei corridori più pagati - Ma che ...CICLISMO L'olandese Mathieu Van der Poel si è imposto nella seconda tappa deldedi ciclismo, da Perros - Guirec a Mur - de - Bretagne Guerléran, di 183,5 chilometri ed ha conquistato la maglia gialla di leader della classifica generale. Il campione olandese trionfa ...Julian Alaphilippe non è riuscito a replicare oggi il successo ottenuto ieri nella prima tappa del Tour de France 2021. Il ciclista transalpino ha perso anche il simbolo del primato in favore del domi ...Il britannico ha portato stoicamente a termine anche la seconda tappa, ma è in precarie condizioni: La gamba è gonfia e dolorante, ma non voglio arrendermi.