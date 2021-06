Tour de France 2021 | pagelle seconda tappa | van der Poel mostruoso | Pogacar e Roglic si sfidano

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - RaiSport : ????? Mathieu #VanDerPoel vince la 2ª tappa e conquista la maglia gialla Il punto di #StefanoGarzelli Rivedi la gar… - marisabelm12 : RT @repubblica: Ciclismo, Tour de France: van der Poel vince e conquista la maglia gialla. Dedicata a nonno Poulidor - infoitsport : Tour de France 2021, le pagelle della prima tappa: Julian Alaphilippe maestoso, van der Poel e Van Aert rimandati -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Suo nonno, Raymond Poulidor , il ciclista francese più amato di tutti i tempi, non c'era mai riuscito: nei suoi quattordicide, l'Eterno Secondo aveva conquistato sette tappe senza però mai indossare la maglia gialla. Il nipote, Mathieu Van Der Poel , passaporto olandese, fenomeno delle Classiche e del ...PARIGI (FRANCIA) - Mathieu van der Poel vince la seconda tappa delde2021, la Perros - Guirec - Mur de Bretagne di 183.5 km. Capolavoro del corridore olandese del team Alpecin - Fenix che raccoglie gli otto secondi di abbuono al primo passaggio sul Mur ...TOUR DE FRANCE - Grande commozione per Mathieu van der Poel dopo aver vinto sul Mûr de Bretagne. È il suo primo acuto in un Grande Giro, ma l'olandese è emozionato per aver conquistato la sua prima ma ...La classifica generale aggiornata dopo la seconda tappa del Tour de France 2021, la Perros-Guirec-Mûr-de-Bretagne di 182 chilometri.