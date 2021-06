Tour de France 2021 | Marc Soler ha percorso quasi 50 km con due braccia fratturate

(Di domenica 27 giugno 2021) Emergono ulteriori dettagli sulla prima delle due cadute di gruppo che ieri hanno segnato la prima tappa delde: salgono a quattro i ritiri, dato che rispetto ai 181 corridori arrivati ieri al traguardo, oggi non prenderà il via lo spagnolo, giunto ultimo a 24’38” dal vincitore. Secondo quanto twittato dalla sua squadra, la Movistar, il ciclista iberico ieri si è fratturato la testa del radio di entrambi gli avambracci e la testa dell’ulna dell’avambraccio sinistro e dunque hagli ultimi 46 km della frazione in queste condizioni. Oggi, però, ...

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - Eurosport_IT : NOOO! COSÌ NOOO! ???? Un vero e proprio strike al Tour de France, coinvolti circa 80 corridori ??????… - infoitsport : Tour de France 2021, si ritira anche Marc Soler: salgono a quattro gli abbandoni dopo le cadute di ieri - Franco91701236 : Voglio chiedere Ma se In Inghilterra Ce la variante Delta Perche' si e Giocato La Partita ITALIA AUSTRIA ?, Poi Pe… -

E' pesante il bilancio delle due terribili cadute nella prima tappa del Tour de France, la prima delle quali provocata da una sventata signora che faceva sporgere un cartello. Quattro i corridori cost... E' in programma oggi la seconda tappa del Tour de France 2021, la Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne di 182 chilometri. Il traguardo è posto in vetta a un'erta di 2 chilometri al 6,9%. E' la quarta volta...