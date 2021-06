Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della seconda tappa | Alaphilippe cerca il bis sul Mur de Bretagne Attenzione a Roglic

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) E’ in programma oggi ladelde, la Perros-Guirec – Mûr-de-di 182 chilometri. Il traguardo è posto in vetta a un’erta di 2 chilometri al 6,9%. E’ la quarta volta, negli ultimi dieci anni, che la Grande Boucle affronta l’ascesa in questione. La località bretone, infatti, è stata sede d’arrivo già nel 2011, nel 2015 e nel 2018. A imporsi, sul Mur de, in passato, sono stati, nell’ordine, Cadel Evans, Alexis Vuillermoz e Daniel Martin. Il grande favorito per il successo di, dopo il netto trionfo di ieri, ...