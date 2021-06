Tour de France 2021, denunciata la tifosa che ha causato la caduta, ma lei si è dileguata (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo quanto scritto da Eurosport, la spettatrice che ieri ha provocato la caduta di gruppo a 46 km dal traguardo della prima tappa del Tour de France 2021 sarà denunciata, ma la tifosa si è dileguata e così al momento la denuncia sarebbe contro ignoti. Lo ha riferito ASO, che organizza il Tour, affermando che la Gendarmeria si è appellata alla cittadinanza per riuscire ad individuare la signora: le immagini al momento infatti non sembrano essere sufficienti per riconoscere la colpevole dell’accaduto. La tifosa, visto il cartello ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo quanto scritto da Eurosport, la spettatrice che ieri ha provocato ladi gruppo a 46 km dal traguardo della prima tappa deldesarà, ma lasi èe così al momento la denuncia sarebbe contro ignoti. Lo ha riferito ASO, che organizza il, affermando che la Gendarmeria si è appellata alla cittadinanza per riuscire ad individuare la signora: le immagini al momento infatti non sembrano essere sufficienti per riconoscere la colpevole dell’accaduto. La, visto il cartello ...

