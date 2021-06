Tour de France 2021 | appello della Gendarmeria per trovare la tifosa che ha causato la maxi caduta

(Di domenica 27 giugno 2021) Lase lancia unai testimoni per identificare elache nel corsoprima tappa deldecon imprudenza hauna gravissimadi tantissimi corridori, provocando anche il ritiro di quattro di loro e tante lesioni per almeno metà plotone. E’ stata aperta un’inchiesta nei confrontidonna, la cui identità resta ignota, per “ferite involontarie”. Laha abbandonato in fretta e furia il luogo ...

Una prima tappa rocambolesca quella di ieri alde, con due maxi cadute davvero devastanti. La prima delle due è stata causata da una donna invadente, una tifosa che si è spinta troppo verso la strada, per mostrare il suo cartello per i ...DIRETTADE2021 E CLASSIFICA: L'ARRIVO Sempre più vicino il via alla diretta delde2021 per l'odierna seconda tappa, possiamo dire qualcosa in più sull'arrivo in cima al Mur de ...Il bravo ciclista castellano dopo il Giro è Oltralpe per correre la Grande Boucle nella squadra di Van Der Poel ...Due grandi maxi-cadute hanno interrotto l'andamento della prima tappa del Tour de France di ciclismo, che è partito ieri e si stava avviando all'arrivo di Landerneau. Il bilancio è pesante, perché qua ...