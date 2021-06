Tour 2021 tappa 2 | sezioni e mappe

(Di domenica 27 giugno 2021) Per illa2 all’inizio visiterà Perros-Guirec, località balneare situata sulla Manica con ampie spiagge, nelle cui vicinanze si trova un’interessante e unica costa di rocce di granito rosa. Come sarà il percorso del2? I ciclisti gireranno per la città, passando, tra gli altri attraverso la località di Trégastel e Pleumeur-Bodou, un parco di telecomunicazioni con una sfera alta 50 metri. Nella località balneare di Plouha, invece, si giocherà il bonus giornaliero. Prima di ciò, deve essere superata la dolce Côte de Sainte-Barbe (900 m; 6,6%) e presto ...

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si "salvano" solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Roma, il tour di Michetti nelle periferie parte all'insegna degli effetti speciali: fumogeni tricolore, applausi fi… - lciucciovino : RT @Corriere: Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - OA_Sport : Tour de France 2021: i favoriti della seconda tappa. Alaphilippe in cerca del bis, ma c'è Roglic pronto alla zampat…

Nessuna frattura per Chris Froome dopo la caduta nel finale della prima tappa delde France. A comunicarlo la squadra del campione britannico, giunto al traguardo di Landerneau con circa un quarto d'ora di ritardo dal vincitore Alaphilippe. La Israel Start - Up Nation ha ...Rovinosa caduta nella prima tappa delde France da Brest a Landerneau. A quarantacinque chilometri dall'arrivo, una spettatrice si è sporta un po' troppo sulla strada per mostrare un cartello al momento del passaggio del gruppo. Il ...Ciclismo, il commento alla prima tappa del Tour de France 2021: a Landerneau cadute drammatiche ma la maglia gialla è di ...Il ciclista campione del mondo conquista la maglia gialla grazie a uno strappo a 2 km dal traguardo. Una tifosa con un cartello e poi la velocità in discesa provocano due spaventose cadute per fortuna ...