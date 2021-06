Torreira Lazio, buone notizie dall’Arsenal. Le novità sull’operazione (Di domenica 27 giugno 2021) L’Arsenal vuole vendere Lucas Torreira e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la pista che lo porta alla Lazio è ancora viva Il futuro di Lucas Torreira è ormai sempre più lontano da Londra. L’Arsenal, infatti, vuole vendere il centrocampista uruguayano insieme ad altri giocatori. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato alla Lazio, ma poi smentito dal ds Igli Tare. Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, la pista che lo porterebbe a Roma sarebbe ancora viva, anche se al momento bloccata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) L’Arsenal vuole vendere Lucase, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la pista che lo porta allaè ancora viva Il futuro di Lucasè ormai sempre più lontano da Londra. L’Arsenal, infatti, vuole vendere il centrocampista uruguayano insieme ad altri giocatori. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato alla, ma poi smentito dal ds Igli Tare. Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, la pista che lo porterebbe a Roma sarebbe ancora viva, anche se al momento bloccata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

