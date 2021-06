Tommaso Zorzi, clamorosa rivelazione di Andrea Damante: è tutto vero (Di domenica 27 giugno 2021) Tommaso Zorzi, vincitore del Gf Vip 5, e la clamorosa rivelazione del deejay Andrea Damante: è tutto vero. Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip5 (via social)La coppia formata da Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi continua a far parlare. Non ci sono dubbi infatti, sul fatto che la conoscenza tra i due stia continuando a gonfie vele tra paparazzate e fotografie dei due durante gite fuori porta insieme. I due Tommy sono usciti allo scoperto da tempo ormai anche ... Leggi su vesuvius (Di domenica 27 giugno 2021), vincitore del Gf Vip 5, e ladel deejay: è, ex concorrente del Grande Fratello Vip5 (via social)La coppia formata daStanzani econtinua a far parlare. Non ci sono dubbi infatti, sul fatto che la conoscenza tra i due stia continuando a gonfie vele tra paparazzate e fotografie dei due durante gite fuori porta insieme. I due Tommy sono usciti allo scoperto da tempo ormai anche ...

Advertising

misster23782335 : @Andreadealoe @rihannaewendy @tommaso_zorzi Scusi principe William se ci siamo permesse di importunarla senza prese… - DemyRosa : Come creare guerre e disaccordo profilo fake che si pronunciano come personaggio per alimentare odio tra Pier e To… - misster23782335 : RT @Andreadealoe: @rihannaewendy @misster23782335 @tommaso_zorzi No ma per essere una fallita fake si invece come nel tuo caso. E probabile… - elica3001 : RT @Lunetta_abyss: Tommaso Zorzi ?? Tommaso Stanzani finire al TG5 per i loro successi e gli altri ZITTI E BUONI. #TZVIP - Ti_sta_ : @sottonaswork @tommaso_zorzi @Aka7evenreal A me... Di questo selfie... Purtroppo... Interessa e anche molto -