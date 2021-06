Tiro a segno | Coppa del Mondo Osijek 2021 | nella pistola sportiva 25 metri femminile azzurre indietro nelle serie di mirato

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) E’ proseguita in mattinata ad, in Croazia, la tappa delladeldi: in scena le qualificazioni della25, che non sorridono allein gara, tuttetreodierne diprima parte delle qualificazioni, che termineranno domani, è in testa la bulgara Antoaneta Kostadinova, con 297 e 9 mouche, davanti alla bielorussa Viktoria ...