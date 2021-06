Thorgan Hazard da impazzire | il gol del Belgio contro il Portogallo è uno spettacolo VIDEO

(Di domenica 27 giugno 2021) Si sta giocando l’ottavo di finale tra, la vincente affronterà nel quarto di finale l’Italia, una sfida che si preannuncia scoppiettante. La partita ha regalato emozioni già nel primo tempo, si affrontano due squadre con grandi qualità dal punto di vista tecnico. Lukaku da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra, buone prestazioni dei calciatore di Inter e Juventus che però non riescono ad incidere. La sfida si sblocca invece al 42?. Il marcatore è a sorpresa, grandissimo gol die vantaggio deljust scored this ...

MatteoPedrosi : Thorgan. Ma anche basta di chiamarlo “il fratello di Eden”, suvvia. L’Hazard che ha giocato meglio negli ultimi due… - pisto_gol : Bel-Por 1:0 1^ tempo molto equilibrato, con il Portogallo che difende con il 4:5:1 e lascia poco spazio al Belgio.… - LeoWolf1992 : che Golazo di Thorgan #Hazard! i Tiri da fuori area regalano certe emozioni. #BEL #BelgioPortogallo #BELPOR #EURO2020 - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: #Thorgan #Hazard, il fratello meno famoso, firma l’1-0 per il #Belgio alla fine del primo tempo con uno splendido destro dal… - Fulminal : RT @_MDelon: Direi che sarebbe l'ora di smettere di chiamarlo 'il fratello di #Hazard'. E bravo Thorgan. Che meraviglia. #BELPOR #EURO2… -

Gioco molto compassato con le due squadre che stazionano in maniera insistita a centrocampo, bisogna aspettare il 19 per un nuovo lampo del Belgio conche fa tutto da solo ma viene ...Al 19' conclusione dal limite di, murato da João Palhinha che poi subisce fallo dallo stesso giocatore del Dortmund. Il Portogallo prova a cercare dei varchi nello schieramento ...La vincente affronterà l'Italia nei quarti di finale. Grande attesa anche per il duello tra i due super bomber Lukaku e Ronaldo, che in stagione hanno segnato 87 gol tra club e nazionali.Si sta giocando l’ottavo di finale tra Belgio e Portogallo, la vincente affronterà nel quarto di finale l’Italia, una sfida che si preannuncia scoppiettante. La partita ha regalato emozioni già nel pr ...