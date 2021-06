Terence Hill: “Lascio Don Matteo, il nuovo protagonista sarà Raoul Bova” (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo mesi di indiscrezioni e parziali smentite, arriva la conferma: Terence Hill lascia Don Matteo e il ruolo da protagonista sarà preso da Raoul Bova. L’avvicendamento nella popolare fiction tv della Rai è stato annunciato dagli stessi attori, intervistati in coppia dal Corriere della Sera. Terence Hill sarà ancora protagonista per le prime quattro puntate della 13esima edizione della serie, in onda nel 2022. A partire della quinta farà il suo ingresso in scena Raoul ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo mesi di indiscrezioni e parziali smentite, arriva la conferma:lascia Done il ruolo dapreso da. L’avvicendamento nella popolare fiction tv della Rai è stato annunciato dagli stessi attori, intervistati in coppia dal Corriere della Sera.ancoraper le prime quattro puntate della 13esima edizione della serie, in onda nel 2022. A partire della quinta farà il suo ingresso in scena...

Advertising

Corriere : Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: «Ora voglio più tempo per vivere» - 95_addicted : RT @bubinoblog: TERENCE HILL: VI PRESENTO DON MASSIMO, IL SUCCESSORE DI DON MATTEO, MA NIENTE LACRIME - rada_maja : RT @ruggierofilann4: 5 ANNI FA CI LASCIAVA BUD SPENCER, IL GIGANTE BUONO DEL CINEMA ITALIANO.AMATISSIMO DAL PUBBLICO ITALIANO, IN TV ED AL… - Monlue66 : RT @ruggierofilann4: 5 ANNI FA CI LASCIAVA BUD SPENCER, IL GIGANTE BUONO DEL CINEMA ITALIANO.AMATISSIMO DAL PUBBLICO ITALIANO, IN TV ED AL… - szilviade_ : RT @ruggierofilann4: 5 ANNI FA CI LASCIAVA BUD SPENCER, IL GIGANTE BUONO DEL CINEMA ITALIANO.AMATISSIMO DAL PUBBLICO ITALIANO, IN TV ED AL… -