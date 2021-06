Terence Hill, decisione che gli cambia la vita: “Voglio fare un lungo viaggio” (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo 20 anni di grandi successi, Terence Hill lascia Don Matteo: il motivo della sua decisione spiazza tutti Terence Hill lascia Don Matteo e ad ufficializzarlo è stato proprio l’attore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Gli appassionati di Don Matteo dunque dovranno dire addio al protagonista della serie che ha ottenuto un grandissimo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo 20 anni di grandi successi,lascia Don Matteo: il motivo della suaspiazza tuttilascia Don Matteo e ad ufficializzarlo è stato proprio l’attore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Gli appassionati di Don Matteo dunque dovranno dire addio al protagonista della serie che ha ottenuto un grandissimo L'articolo proviene da Inews.it.

limecade83 : @Italysckros certi personaggi sono delle icone come don Matteo e terence hill .io non vedrei mai per esempio dr hou… - limecade83 : @Italysckros che ci può stare che terence hill dopo tanti e a 80 anni sia stanco .ma arriva don massimo e vogliono… - Addriano20 : @GiorgiaMeloni Guarda che in Trinità era la mano sinistra del diavolo. Aspetta che muore Terence Hill e poi fai il post... Informarsi. - limecade83 : @moonshadow_369 io fosse stato per me don Matteo e terence hill e come altri personaggi cioe o quell attore li o ni… - OnceUponATeddy : RT @AlbertoFuschi: L’incontro tra Terence Hill e Raoul Bova #DonMatteo13 #DonMatteo -