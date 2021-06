Tennis: Serena Williams non giocherà le Olimpiadi di Tokyo (Di domenica 27 giugno 2021) Niente Serena Williams a Tokyo. Dopo tre apparizioni a Pechino, Londra (oro) e Rio, per l’americana arriva il forfait in merito alla partecipazione a quelli che sarebbero stati i quarti Giochi Olimpici della sua carriera. L’annuncio arriva direttamente dalla conferenza stampa che precede il suo esordio a Wimbledon. Così ha commentato la 23 volte campionessa Slam: “In verità non sono nella lista olimpica. Non che io sappia. Se ci sono, allora non ci dovrei essere. Ci sono parecchie ragioni per cui ho preso la mia decisione sulle Olimpiadi. Davvero non voglio. Non mi sento di andarci oggi. Forse un altro giorno. Chiedo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Niente. Dopo tre apparizioni a Pechino, Londra (oro) e Rio, per l’americana arriva il forfait in merito alla partecipazione a quelli che sarebbero stati i quarti Giochi Olimpici della sua carriera. L’annuncio arriva direttamente dalla conferenza stampa che precede il suo esordio a Wimbledon. Così ha commentato la 23 volte campionessa Slam: “In verità non sono nella lista olimpica. Non che io sappia. Se ci sono, allora non ci dovrei essere. Ci sono parecchie ragioni per cui ho preso la mia decisione sulle. Davvero non voglio. Non mi sento di andarci oggi. Forse un altro giorno. Chiedo ...

