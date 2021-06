Tennis: domani a Wimbledon debuttano Djokovic e 5 azzurri (Di domenica 27 giugno 2021) Subito in campo Sinner, Fognini, Seppi, Travaglia e Cecchinato LONDRA (INGHILTERRA) - Sarà il campione in carica Novak Djokovic, come da tradizione, ad aprire il programma del Centre Court domani a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Subito in campo Sinner, Fognini, Seppi, Travaglia e Cecchinato LONDRA (INGHILTERRA) - Sarà il campione in carica Novak, come da tradizione, ad aprire il programma del Centre Courta ...

Tennis: Kerber su ipotesi ritiro, 'amo questo sport e voglio continuare a giocare' ... un giorno prima dell'inizio del Grande Slam di Wimbledon, ha sottolineato: "Amo il tennis. Il mio ... Chi mi conosce sa che non lo farò dall'oggi al domani, ma che mi lascerò guidare da ciò che sento e ...

TENNIS. Domani le finali dell'Open organizzato del Gruppo Tennistico Sammaritano - SportCasertano.it

