Telefonata Conte-Grillo, vicino l’accordo per salvare il M5S: a cosa rinuncerà il fondatore (Di domenica 27 giugno 2021) Grillo pronto a farsi da parte su nomine e comunicazione: in questo modo cadrebbe la «diarchia» che aveva fatto infuriare l’ex premier Leggi su corriere (Di domenica 27 giugno 2021)pronto a farsi da parte su nomine e comunicazione: in questo modo cadrebbe la «diarchia» che aveva fatto infuriare l’ex premier

Advertising

fattoquotidiano : Scontro dentro M5s, Adnkronos: “C’è stata una telefonata tra Conte e Grillo. Una trattativa esiste, ma restano le d… - repubblica : ?? M5S, telefonata tra Conte e Grillo: si cerca di ricucire. Ma l'intesa e' ancora lontana, domani l'ex premier potr… - mattinodinapoli : #giuseppe conte, telefonata con @beppe_grillo per le sorti del @Mov5Stelle: verso accordo su comunicazione e nomine - smilypapiking : RT @FPanunzi: Io ve l'avevo detto che non ce ne saremmo liberati - Corriere : Telefonata Conte-Grillo, vicino l’accordo per salvare il M5S: ecco a quali poteri rinuncerà il fondatore -